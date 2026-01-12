Haberler

Diyarbakır'da bir iş yerinde sobada meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki bir oto elektrik tamir atölyesinde sobada meydana gelen patlama sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri incelemesi devam ediyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir iş yerinde sobada meydana gelen patlama sonucu 4 kişi yaralandı.

Sanayi Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde oto elektrik tamiri yapılan bir iş yerinde yakılan sobada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, iş yerinde bulunan H.Y, M.S.D, S.C. ve M.F.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan H.Y. buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu

Basın toplantısına damga vuran görüntü
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

F.Bahçe, G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği yıldız için devreye girdi
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir
Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?