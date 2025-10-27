Haberler

Diyarbakır'da Silvan Projesi Kapsamında Ulaşım Yolları İnşaatı Devam Ediyor

Diyarbakır'da Silvan Projesi çerçevesinde Taşköprü Viyadüğü ve bağlantı yollarının inşaatı sürerken, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projenin tamamlanmasıyla güvenli trafik akışı sağlanacağını belirtti. Proje 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Diyarbakır'da, Silvan Projesi kapsamında "Taşköprü Viyadüğü ve Bağlantı Köy Yolları" yapımı devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu doğrultuda yapılan ve Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Silvan Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Barajda suyun tutulmaya başlanmasıyla Kulp ilçesine bağlı mahalleler ile Silvan ve Hazro ilçelerinde ulaşımın aksamaması için DSİ tarafından projelendirilen "Taşköprü Viyadüğü ve Bağlantı Köy Yolları Yapımı" işinin ihale edilerek işe başlandığını anımsatan Balta, söz konusu tarihi köprünün 200 metre membasında 115 metre yüksekliğinde ve 518 metre uzunluğunda inşa edilen viyadük inşaatı ve viyadüğe bağlantıyı sağlayan 7 bin 442 metre bitümlü sıcak karışım kaplı bağlantı yolları inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Balta, "İşin tamamlanmasıyla vatandaşlara daha yüksek standartta ve daha güvenli trafik akışıyla ulaşım imkanı sağlanmış olacaktır. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 56,35 seviyesinde olup işin 2027'de tamamlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
