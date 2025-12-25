Diyarbakır'da peynir tesisinde patlama: 6 yaralı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki peynir üretim tesisinde kalorifer kazanında meydana gelen patlamada 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Olay, sabah saatlerinde gerçekleşirken, yaralılar hastaneye sevk edildi.
Olay, sabah saatlerinde kırsal Bintaş Mahallesi'ndeki peynir üretimi yapılan tek katlı bir tesiste meydana geldi. Tesisin kalorifer kazanında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. 6 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, Çermik Kaymakamı Adem Karataş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.