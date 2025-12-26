Haberler

Diyarbakır'da peynir üretilen tesisteki patlamada yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretimi yapılan bir tesisteki patlamada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede yaşamını kaybetti, diğerlerinin tedavisi devam ediyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretilen tesiste meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Kırsal Bintaş Mahallesi'nde dün peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada yaralanan 6 kişiden Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Taner Erkul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer 5 yaralının kentteki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Fenerbahçe'nin 'Kendine takım bul' dediği isim için sıraya girdiler

Fenerbahçe'nin "Kendine takım bul" dediği isim için sıraya girdiler
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı