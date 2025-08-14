Diyarbakır'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Ormanlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Lice ilçesi kırsal Güldiken Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

