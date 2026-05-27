Diyarbakır'da Canlı Hayvan Borsası'nda bayram yoğunluğu

Sur ilçesindeki Canlı Hayvan Borsası'nda, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yoğunluk yaşandı. Sabah erken saatlerde hayvanlarını borsaya getiren besiciler, satış alanında alıcıları beklemeye başladı. Besiciler, büyükbaş kurbanlıklarda canlı kilo fiyatlarının 280 TL'den başlayıp 500 TL'ye kadar çıktığını, küçükbaş kurbanlıklarda ise fiyatların 350 TL'ye kadar yükseldiğini belirtti. Fiyatların hayvanın cinsi ile bakım ve beslenme durumuna göre değiştiği ifade edildi.

'SON GÜNE KALAN ZARAR EDİYOR'

Kurbanlıkların son güne bırakılmaması gerektiğini söyleyen besici Mehmet Başal, "30 yıldır bu işi yapıyoruz. Hayvan şu anda tükenmek üzere. Bayramın birinci günü olmasına rağmen hayvan tükenmek üzere. Bu sene de bölgemizde hayvan az olduğu için talep çok. Son güne kalan zarar ediyor. Hayvan bir buçuk katı fiyatına satılır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

