Diyarbakır'da Kentin Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır'da "Kentin Sorunları ve Çözüm Önerileri" istişare toplantısı yapıldı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Bilim ve Eğitim Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, kentin ticaret ve sanayi sorunlarını konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Fikir alışverişlerini önemsediklerini belirten Küçük, şunları kaydetti:

"Diyarbakır tarımdan sanayiye, lojistikten ticarete kadar pek çok geniş alanda potansiyeli olan ama ne yazık ki hak ettiği gibi bunu açığa çıkarmayan kadim bir kenttir. Lojistik alanlarımızın güçlendirilmesi gerekiyor. Üretim kapasitemizin sınırlılığı ne yazık ki bunu sağlamamızı zorlaştırmaktadır. Ülkemizde şu an gerçekleşen görüşmeler, müzakereler, mecliste kurulan komisyon, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesi, bunun için yol hattının açılmış olması, bizim en ihtiyaç duyduğumuz meselelerden biridir. Barış politikaları geliştikçe kendi bölgemizde, kentimizde pek çok potansiyelin açığa çıktığını görmek mümkündür. Bu sebeple bu süreci çok olumlu bir yerden desteklememiz gerekiyor."

DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise toplantı ile meslek komitelerine yansıyan sorunların Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaya, "Sorunların çözümüyle ilgili interaktif bir toplantı hedefliyoruz. Belediyemizin özellikle 26 bin üyemizi ilgilendiren projelerinin sunumu yapıldıktan sonra tabii ki bundan etkilenebilecek veya buna destek verebilecek üyelerimiz, o projelerden mağdur olabilecek durumları aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve DTSO üyeleri katıldı.