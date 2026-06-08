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Diyarbakır'da banka şubesine silahlı saldırı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gece saatlerinde kapalı bir banka şubesine kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli kaçarken, bankanın bugün hizmet veremediği açıklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde gece saatlerinde kapalı olan banka şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli kaçarken, banka şubesinin bugün hizmet vermediği görüldü.

Olay, gece saatlerinde Sur ilçesindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kapalı olan banka şubesine tabancayla 3-4 el ateş etti. Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler, durumu polise bildirildi. Ekipler, banka çevresinde inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, banka şubesinin kapalı kepengine asılan duyuruda, "Şubemiz hizmet verememektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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