Diyarbakır'da "Kamu Spor Oyunları Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Gelin Sporda Buluşalım" sloganıyla kamu çalışanları sahaya çıkıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve kamu çalışanlarının spora katılımını artırmayı hedefleyen "Kamu Spor Oyunları Projesi", bu yıl 3'üncü kez hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, projenin kapsamı, branşları ve teknik kuralları hakkında bilgi verildi.

Turnuvaya başvurular, 26 Eylül mesai bitimine kadar İl Müdürlüğüne yapılacak.

Voleybol, 3x3 basketbol, masa tenisi ve ayak tenisi branşlarının yer aldığı turnuvada, kamu kurumlarında çalışanların spor yapmalarına fırsat tanımak, iş birliği ve kaynaşmayı güçlendirmek, çalışanların bedenen ve ruhen daha sağlıklı olmalarına katkı sağlamak amaçlanıyor.