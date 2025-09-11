Haberler

Diyarbakır'da Kamu Spor Oyunları Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Diyarbakır'da Kamu Spor Oyunları Projesi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'Gelin Sporda Buluşalım' sloganıyla kamu çalışanları için düzenlediği Kamu Spor Oyunları Projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Projenin detayları ve turnuva branşları hakkında bilgi verildi.

Diyarbakır'da "Kamu Spor Oyunları Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Gelin Sporda Buluşalım" sloganıyla kamu çalışanları sahaya çıkıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve kamu çalışanlarının spora katılımını artırmayı hedefleyen "Kamu Spor Oyunları Projesi", bu yıl 3'üncü kez hayata geçiriliyor.

Proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, projenin kapsamı, branşları ve teknik kuralları hakkında bilgi verildi.

Turnuvaya başvurular, 26 Eylül mesai bitimine kadar İl Müdürlüğüne yapılacak.

Voleybol, 3x3 basketbol, masa tenisi ve ayak tenisi branşlarının yer aldığı turnuvada, kamu kurumlarında çalışanların spor yapmalarına fırsat tanımak, iş birliği ve kaynaşmayı güçlendirmek, çalışanların bedenen ve ruhen daha sağlıklı olmalarına katkı sağlamak amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Murat Başal - Güncel
'Yemeğe siyanür kattım' deyip baltayla saldırdı, babası yüzüne kızgın yağ döktü

Aile faciası! "Yemeğe siyanür kattım" deyip baltayla saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.