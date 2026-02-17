Haberler

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda binlerce kaçak sigara, puro, elektronik eşya ve cep telefonu ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 57 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçak yollarla yurda sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 7 bin 983 kaçak sigara, 259 puro, 161 elektronik eşya, 68 ısıtılmış tütün mamulü, 39 SIM kart, 30 cep telefonu ve 27 elektronik sigara ele geçirildi, yakalanan 57 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Haberler.com
500

