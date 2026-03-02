Haberler

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalanarak adli işlem yapıldı, 3,825 paket sigara ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçak yollarla yurda sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 3 bin 825 paket sigara, 9 bin 20 makaron,100 puro, 2 cep telefonu ele geçirildi, 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya
500

