Haberler

Diyarbakır Merkezli 8 İlde "Sahte Bungalov" Dolandırıcılığı Operasyonu: 210 Milyon Liralık Vurgun, 9 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, sahte internet siteleri üzerinden bungalov ev kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan 15 şüpheliyi 8 ilde düzenlenen operasyonla yakaladı. 210 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma kapsamında, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden "bungalov ev kiralama" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alınırken, MASAK raporuna göre hesaplarda 210 milyon işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen operasyonda, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden "bungalov ev kiralama" vaadiyle yüzlerce vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

210 milyon liralık işlem hacmi

Yapılan incelemelerde MASAK raporuna göre, şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında toplam 210 milyon 58 bin 259 TL'lik bir işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

Diyarbakır merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon

Diyarbakır merkezli, İstanbul, İzmir, Manisa, Gaziantep, Bursa, Samsun ve Zonguldak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, dijital ortamda sahte kiralama sayfaları oluşturarak vatandaşları mağdur eden 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: ANKA
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı

İran'dan sonuçsuz kalan barış müzakereleri sonrası ilk mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde

İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Katliam gibi kaza! 13 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Katliam gibi zincirleme kaza! 13 kişi feci şekilde can verdi
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek

Yardım için ABD'nin kapısını çaldılar, İran'dan kritik uyarı geldi
Ara sokağa çekip şarj kablosuyla boğmaya çalışıp defalarca bıçakladı

19 yaşındaki genç kadına korkunç tuzak! Ara sokağa çekip...
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde

İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Netanyahu'nun küstah çıkışına Türkiye'den zehir zemberek tepki

Erdoğan'la ilgili hadsiz çıkışına tepkiler çığ gibi büyüyor
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu