Diyarbakır'da Asayiş Uygulaması

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Trafik ekipleri hız kurallarını ihlal eden ve alkollü araç kullanan sürücülere cezai işlem yaptı. Asayiş ekipleri ise şüpheli şahısların üst aramasını gerçekleştirerek kimlik bilgilerini kontrol etti.

Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İlçede trafiğin yoğun olmadığı yeni yerleşim yerlerinde bazı sürücülerin hız kurallarını ihlal ettiği ve asayiş olaylarının arttığı şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile trafik şubesi ekipleri katıldı.

Trafik ekipleri, hız kurallarını ihlal eden ve alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem yaptı.

Asayiş ekipleri de bölgede şüpheli şahısların üst aramasını gerçekleştirerek kimlik bilgilerini kontrol etti.