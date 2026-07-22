Diyarbakır'da sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor

Diyarbakır'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre kentte hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı. Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar, klimalı ortamları ve gölgelikleri tercih etti, öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sıcağa rağmen dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşlar ise yanlarında taşıdıkları pet şişelerdeki suları başlarından dökerek serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalanlar, özellikle park ve bahçelerdeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

Bazı çocuklar da merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzuna girerek serinledi.

"Bir an bile suyu yanımdan ayıramıyorum"

Antalya'dan ailesiyle Diyarbakır'ı gezmeye gelen Hüseyin Coşkun, sıcak havaya rağmen Diyarbakır'ı beğendiklerini söyledi.

Coşkun, "Güneydoğu, Doğu ve Karadeniz turuna çıktık. Havalar çok sıcak. Bir an bile suyu yanımdan ayıramıyorum. Epey terletici bir havayla karşılaştık. Diyarbakır'da benim hayal ettiğimden daha farklı ve çok güzel bir şehir." dedi.

"Sıcaktan dolayı dışarı çıkamıyorlar"

Merkez Sur ilçesindeki Hasanpaşa Hanı'nda esnaf Ali Sait Özkal da sıcak havanın gündüz saatlerinde işlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Özkal, "Vatandaşlarımız geliyor ama akşam saatlerinde daha yoğun oluyoruz. Gece geç saatlere kadar da dükkanlarımızı açık tutuyoruz. Vatandaşlar sıcaktan dolayı dışarı çıkamıyor. Çok sıcak. Sıcak havaya alışmamıza rağmen terliyoruz. Gelen vatandaşlarımıza sıcakkanlılığımla sarılıyorum. Vatandaşlar da havanın zaten sıcak olduğunu ve benim de sarılmamla birlikte daha da sıcak olduğunu söylüyorlar. Bizden memnun kalıyorlar, memnun ayrılıyorlar." diye konuştu.