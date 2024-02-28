Diyarbakır'da 110 Okula Spor Malzemesi Desteği Verildi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Kaymakamlığı ve Belediye işbirliğiyle 110 okula spor malzemesi desteği verildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen törende, ilçede göreve geldikleri günden itibaren gençlerin daha aktif bir yaşam sürdürebilmesi adına bir çok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

İlçe sınırları içerisindeki okullara 2018-2022 yılları arasında 3 milyon lira değerinde spor malzemesi desteği verdiklerini kaydeden Karaman, ayrıca okulların gerçekleştirdiği sportif faaliyetler için barınma ve ulaşım desteği sağladıklarını, amatör spor kulüplerine 750 bin lira yardımda bulunduklarını bildirdi.

Karaman, şöyle konuştu:

"2022-2024 yılları arasında ise, ilçemizdeki okullarımıza 2 milyon lira spor malzeme desteği verirken, okullarımıza sportif faaliyetler için barınma ve ulaşım desteğini de sürdürdük. Bu iki senelik süreçte ilçemizdeki amatör spor kulüplerimize ise 1 milyon 300 bin lira yardımda bulunduk. Şimdi ise 110 okulumuza 800 bin lira değerinde spor malzeme desteği sağlıyoruz."

İlçede yapılan yatırımlar sayesinde farklı branşlarda toplam 3 bin 670 sporcuya spor eğitimleri verdiklerini aktaran Karaman, ilçede 265 lisanslı sporcunun bulunduğunu belirtti.

Daha sonra okullara spor malzemeleri dağıtıldı.