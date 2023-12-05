Diyarbakır'da 100 Bedensel Engelliye Akülü Araç Hediye Edildi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde belediye tarafından 100 bedensel engelliye akülü araç hediye edildi. Kayapınar Belediyesi, 'Hızır gibi' sloganıyla başta eğitim olmak üzere sosyal belediyecilik konusunda hayata dokunan çalışmaları sürdürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde belediye tarafından 100 bedensel engelliye akülü araç hediye edildi.

Kayapınar Belediyesi, "Hızır gibi" sloganıyla başta eğitim olmak üzere sosyal belediyecilik konusunda hayata dokunan çalışmaları sürdürüyor.

Belediye tarafından bu kapsamda ilçede yaşayan ve akülü araca ihtiyaç duyan bedensel engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışma yapıldı.

Bu doğrultuda bedensel engelli 100 kişiye akülü araç desteğinde bulunuldu.

Engelli vatandaşlara Kayapınar Belediyesinde düzenlenen törenle akülü araçları teslim edildi.

Törende konuşan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, engelli bireylere yönelik birçok hizmeti yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Engellilerin hayatını iyi hale getirmek için gayret gösterdiklerini, ilçedeki engelsiz yaşam merkezleri sayısını artırmaya çalıştıklarını ifade eden Karaman, şöyle dedi:

"Bugün daha öncesinde duyuruya çıktığımız, belli bir raporu olan ve birtakım eksikliklerini karşılayamayan engelli vatandaşlarımız için akülü araç temin ettik. Yaklaşık 100 aracımızı burada hepinizin huzurunda onlarla buluşturuyoruz. Onların hayatta eksik kalan taraflarına bir nebze çare olmak istiyoruz. Dağıtılacak tüm araçların buradaki vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bedensel Engelliler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Ömer Askan ise bu anlamlı desteğin örnek olmasını dilediklerini belirterek, Kaymakam Karaman'a tüm engelliler adına teşekkür etti.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı İhsan Aytekin, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Akif Karakaş, bazı mahalle muhtarları, engelli vatandaşlar ve yakınları katıldı.