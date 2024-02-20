Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, TOKİ deprem konutlarına toplu taşıma hizmeti verecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde yapılan TOKİ deprem konutlarına iki güzergahta dört araçla toplu taşıma hizmeti verecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı, TOKİ deprem konutlarına yerleşecek vatandaşların şehir merkezine hızlı ve rahat bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla yeni güzergahlar oluşturdu.

Bu kapsamda, Oğlaklı Mahallesinden Dicle Üniversitesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne oluşturulan yeni güzergahlarda ilk etapta dört araç ile hizmet verilecek.

Toplu taşıma araçları, deprem konutlarında vatandaşların ikamet etmeye başlamasıyla devreye alınacak.