DİYARBAKIR'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için 1434 gündür HDP İl Başkanlığı önünde 'evlat nöbeti' tutan ailelerin kaldığı çadırda ' Diyarbakır Annelerin Terörle Mücadelesi 5. Yılında' isimli evlat nöbeti çadır paneli yapıldı. Çok sayıda konuşmacının katıldığı panelde İçişleri Bakanlığı Müşaviri ve Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, burada bir desten yazıldığını belirterek, "Bir annenin haykırışı bütün Türkiye'ye yayıldı. Almanya'da bir anne buradaki annelerden güç alarak orada terör örgütüne meydan okudu. Terör örgütüne bir silahtan çok etki eden şey anne çığlığıdır." dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1434 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 42 aile, çocuklarına kavuştu. Evlat nöbetinde 365 ailenin bekleyişi sürüyor. Ailelerin beklediği çadırda MİSMED Sosyal Medya Derneği ile Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği tarafından ' Diyarbakır Annelerin Terörle Mücadelesi 5. Yılında' isimli evlat nöbeti çadır paneli yapıldı. Çadır içerisinde yapılan panel, 4 oturuma yayıldı. Düzenlenen panele AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, gazeteci Ekrem Kızıltaş, Nuh Albayrak, Sevda Türküsev, Sabri Balaman, Bestami Bodruk, Ahmet Yukuş, Burak Emek, Sinan Yılmaz, Yakup Köse, Hikmet Hocaoğlu, Ayşegül Akyüz Yahşi, Furkan Bölükbaşı, Gökhan Yılmaz ile Memur- Sen Diyarbakır Başkanı Ramazan Tekdemir ve evlat nöbetindeyken çocuğuna kavuşan Ayşegül Biçer katıldı.

Konuşmaların ardından gazetecilerin yer aldığı 4 oturumluk panelde konuşmalar yapıldı.