Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, helal gıda alanında güven oluşturmanın, üretimin her aşamasında doğruluğun, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanmasıyla mümkün olacağını bildirdi.

Arpaguş, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı'na katıldı.

Burada konuşan Arpaguş, zirvenin farklı coğrafyalardan gelen ilim insanlarını, kurum temsilcilerini ve sektör paydaşlarını ortak bir sorumluluk etrafında buluşturmasını son derece kıymetli bulduğunu ifade etti.

Helal duyarlılığının yalnızca belirli ürünlerin dini uygunluğuna ilişkin bir ilmihal meselesi olarak ele alınmasının yeterli olmayacağını dile getiren Arpaguş, "Mevzuyu insanın bütün hayatını kuşatan bir sorumluluk bilinci ekseninde değerlendirmek elzemdir. Bütün bir hayatı helal dairesinde yaşama sorumluluğu, insanın inancını, kazancını, üretimini, ticaretini ve tüketimini Allah'ın koyduğu ölçüler içerisinde gerçekleştirmesini gerektirmektedir." diye konuştu.

Kaynakları ölçüsüzce tüketmenin, çevreyi tahrip etmenin, üretim süreçlerinde insan sağlığını ihmal etmenin, atık süreçlerinde tabiata verilen zararı göz ardı etmenin büyük bir vebal olduğuna dikkati çeken Arpaguş, "Bu durum, tabiatın dengesine müdahale anlamı taşıdığı gibi gelecek nesillerin haklarının da gasbedilmesi anlamına gelir. O halde helal uygunluğunun yalnızca nihai ürün üzerinden değil, üretim zincirinin bütünü üzerinden değerlendirilmesi bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

İnsanda daima helali merkeze alan irade

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, İslam'ın temel gayesinin insanın canını, aklını, malını, neslini ve dinini korumak olduğunu vurgulayarak, insanın yaratılışından gelen saygınlığını muhafaza edebilmesinin Allah'ın belirlediği sınırlara riayet etmesiyle mümkün olduğunun altını çizdi.

İnsanın Allah'a bağlılığının, yaratılış amacına uygun yaşama ve diğer varlıklara karşı sorumluluk bilincinin helal ve haram konusundaki hassasiyetinden anlaşılabileceğine işaret eden Arpaguş, şöyle devam etti:

"Zira insanın daima helali merkeze alan bir irade göstermesi, onun dünya ve içindekiler karşısındaki asil duruşunun bir yansıması ve Cenabıhakk'a sadakatinin bir ifadesi olarak tezahür eder. Böyle bir sadakat, kişide, Allah'ın neyi helal, neyi haram kıldığını bilme ve onu davranışa dönüştürme gayreti olarak kendini gösterir. Bu da kişiyi her zaman ve zeminde İslam'ın hayat veren ilkeleri doğrultusunda istikamet üzere yaşamaya yönlendirir."

Arpaguş, haramlardan kaçınmanın, esas itibariyle insanın Rabbine, kendisine ve çevresine duyduğu saygının bir gereği olduğunu anlattı.

Böyle bir saygının ise ancak özümsenmiş bir iman, içselleştirilmiş bir ahlak ve süreklilik arz eden bir şuurla hayat bulacağını dile getiren Arpaguş, diğer taraftan helal-haram bilincinin kaybedilmesinin ise anlam, değer ve gaye bakımından ciddi yozlaşmalara sebebiyet vereceğini bildirdi.

Safi Arpaguş, küresel üretim ağlarının gelişmesinin, ürünlerin çok sayıda ülke ve üretim aşamasından geçerek tüketiciye ulaşmasının, gıda ve sağlık teknolojilerindeki ilerleme ve gelişmelerin, yeni sorunları ve sorumlulukları da beraberinde getirdiğini kaydederek, "Unutulmamalıdır ki helal gıda alanında güven oluşturmak, üretimin her aşamasında doğruluğun, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanmasıyla mümkün olur. Bu itibarla helal belgelendirme ve denetim mekanizmalarının bilimsel yeterlilik, kurumsal bağımsızlık ve uluslararası güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Müslümanların günlük hayatını doğrudan etkileyen helal gıda ve belgelendirme süreçlerinin günümüzde devasa küresel bir sektör haline geldiğine dikkati çeken Arpaguş, "Ancak bu alan asla sahte, paravan ve liyakatsiz yapıların ticari kaygılarla hareket eden istismarcıların insafına terk edilmemelidir. Bu konuda alınacak kararlar ve tedbirlerle insanlarımızın hakkını, hukukunu ve sağlığını en üst düzeyde korumak zorundayız. Helal lokma temiz neslin, temiz toplumun ve huzurlu bir geleceğin olduğu kadar ibadetlerimizin kabulünün de şartıdır." diye konuştu.

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın helal ve temiz konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına, bilimsel araştırmaların desteklenmesine ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesine önem verdiğini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından dua eden Arpaguş, protokol üyelerinin katılımıyla fuarın açılış kurdelesini kesti.

Öte yandan Arpaguş, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Fuarı'nı da ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın stantlarını gezen Arpaguş, buradaki görevlilerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA