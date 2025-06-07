Diyadin Kaplıcaları Ziyaretçilerini Şifa Bulmaya Davet Ediyor

Diyadin Kaplıcaları Ziyaretçilerini Şifa Bulmaya Davet Ediyor
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan kaplıcalar, şifalı suyu ile cilt hastalıkları ve diğer rahatsızlıklara iyi geldiği inancıyla yıl boyunca ziyaretçi çekiyor. Hem sağlık arayanlar hem de bölgeyi gezmek isteyen turistler için önemli bir destinasyon.

Diyadin kaplıcaları şifalı suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor

AĞRI - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi geldiğine inanılan Diyadin Kaplıcaları, şifalı suyuyla yıl boyunca ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Jeotermal kaynaklar üzerine kurulu kaplıca tesisleri, sağlık arayışında olan vatandaşların yanı sıra bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri görmek isteyen turistlerin de uğrak noktası haline geliyor. Yüksek mineral değerine sahip termal sular, alternatif tedavi yöntemlerini tercih edenler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Kaplıcalara gelen ziyaretçiler, suyun hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlatıcı etkisinin olduğunu belirterek, Diyadin'in termal potansiyelinin daha fazla tanıtılması gerektiğini ifade ediyor.

Sağlık turizmi açısından önemli bir değer taşıyan Diyadin Kaplıcaları, bölge ekonomisine katkı sağlarken yerli ve yabancı turistleri de ağırlamayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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