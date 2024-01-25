Disney Kaliforniya Macera Parkı'nda Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları başladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Anaheim kentindeki Disney Kaliforniya Macera Parkı'nda düzenlenen Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları çeşitli mutfak lezzetleri, sanat gösterileri ve eğlenceli etkinliklerle başladı.
ANAHEİM, 24 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Anaheim kentindeki Disney Kaliforniya Macera Parkı'nda düzenlenen Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları Salı günü çeşitli mutfak lezzetleri, sanat gösterileri ve eğlenceli etkinliklerle başladı.