DİSK, 'Gelirde, vergide, ülkede adalet' Temalı Miting Düzenledi

DİSK, Saraçhane'de bulunan Fatih Anıt Parkı'nda 'Gelirde, vergide, ülkede adalet' temasıyla miting yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Saraçhane Fatih Anıt Büyük İşçi Buluşması düzenledi. Mitinge, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, çeşitli işçi sendikaları temsilcileri ve işçiler de katıldı. 'Gelirde, vergide, ülkede adalet' temasıyla düzenlenen mitingde, çeşitli slogan atan işçiler, halay çekti. Miting olaysız bir şekilde dağıldı.