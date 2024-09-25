Üye Girişi
Haberler

DİSK, 'Gelirde, vergide, ülkede adalet' Temalı Miting Düzenledi

DİSK, 'Gelirde, vergide, ülkede adalet' Temalı Miting Düzenledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Saraçhane'de gerçekleştirdiği mitingde adalet taleplerini dile getirdi. Mitinge katılanlar arasında CHP İstanbul İl Başkanı ve çeşitli işçi sendikaları temsilcileri de yer aldı.

DİSK, Saraçhane'de bulunan Fatih Anıt Parkı'nda 'Gelirde, vergide, ülkede adalet' temasıyla miting yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Saraçhane Fatih Anıt Büyük İşçi Buluşması düzenledi. Mitinge, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri, çeşitli işçi sendikaları temsilcileri ve işçiler de katıldı. 'Gelirde, vergide, ülkede adalet' temasıyla düzenlenen mitingde, çeşitli slogan atan işçiler, halay çekti. Miting olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika İstanbul Güncel Spor

Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor

 Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma: Tutuksuz yargılanmama karar verilsin

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilden pes dedirten savunma
Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar

Yanlış anlaşılmasın aşiret düğünü değil! Saatler sürdü, takı takmak için adeta yarıştılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho yardımcısı istifa mı etti? Michele Salzarulo neden gitti? Galatasaray PAOK hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Basketbol A Milli Takım baş antrenörümüz kimdir? Ergin Ataman kimdir? Ertem Şener Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı? Yiğit Bulut İsrail iddiası ne? Yiğit Bulut ne dedi? Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda? Galatasaray PAOK maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? THY ucuz bilet kampanyası nedir, şartları ne? Çarşamba hangi diziler var? 25 Eylül Çarşamba TV'de bu akşamki diziler 25-26 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Varane futbolu bıraktı mı? Raphael Varane neden futbolu bıraktı? 25-26 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });