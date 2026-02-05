Disk-Ar: Yılın İlk Ayında Enflasyon ile Vergilerin İşçi Ücretlerine Toplam Faturası 113 Milyar Tl

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) DİSK-AR Ücret Kayıpları İzleme Raporu 2026 yılı Ocak ayının raporunu paylaştı. Raporda enflasyon ile vergilerin işçi ücretlerine Ocak 2026'da toplam faturasının en az 113 milyar 18 milyon TL olduğu belirtildi. Raporda, ortalama işçi ücretinin vergi ve enflasyon kaybının (kesinti hariç) 4 bin 882 TL olarak gerçekleştiği, asgari ücretin yılın ilk ayında, daha işçilerin cebine girmeden bin 359 TL kaybettiği belirtildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan "Ücret Kayıpları İzleme Raporu" yayımlandı.

Enflasyon ile vergilerin işçi ücretlerine Ocak 2026'da toplam faturası en az 113 milyar 18 milyon

Raporda yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintilerin işçi ücretlerini eritmeye devam ettiği ifade edilerek 2026'nın ilk ayında enflasyonun sadece sigortalı işçi ücretlerine faturasının 41,5 milyar lira, gelir ve damga vergilerinin faturasının 71,6 milyar TL olduğu, enflasyon ve vergilerin işçi ücretlerine ocak 2026'da toplam faturasının en az 113 milyar 18 milyon lira olduğu belirlendi.

İşçilerin toplam enflasyon ve vergi kaybının, Ocak 2025'e göre yüzde 41 arttığının belirtildiği raporda işçilerin Ocak 2026'nın ortalama 7 gününü vergi, kesinti ve enflasyona çalıştığı ifade edildi.

Asgari ücret yılın ilk ayında, daha işçilerin cebine girmeden bin 359 TL kaybetti

Raporda ortalama işçi ücretinin vergi ve enflasyon kaybının (kesinti hariç) 4 bin 882 TL olarak gerçekleştiği, asgari ücretin yılın ilk ayında, daha işçilerin cebine girmeden bin 359 TL kaybettiği belirtildi.

Rapora göre; Ocak 2026'da asgari ücretin 1,5 katı ücretlerin yüzde 23,4'ü, 2 katı ücretlerin yüzde 25,5'i, 2,5 katı ücretlerin yüzde 26,8'i ve 3 katı ücretlerin yüzde 27,7'si vergi, kesinti ve enflasyon sebebiyle eridi.