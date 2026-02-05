Haberler

Disk-Ar: Yılın İlk Ayında Enflasyon ile Vergilerin İşçi Ücretlerine Toplam Faturası 113 Milyar Tl

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİSK-AR'ın hazırladığı rapora göre, enflasyon ve vergi yükleri nedeniyle işçi ücretlerinde Ocak 2026'da toplamda 113 milyar TL kayıp yaşandı. Asgari ücret ise daha işçilerin cebine girmeden 1.359 TL kaybetti.

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) DİSK-AR Ücret Kayıpları İzleme Raporu 2026 yılı Ocak ayının raporunu paylaştı. Raporda enflasyon ile vergilerin işçi ücretlerine Ocak 2026'da toplam faturasının en az 113 milyar 18 milyon TL olduğu belirtildi. Raporda, ortalama işçi ücretinin vergi ve enflasyon kaybının (kesinti hariç) 4 bin 882 TL olarak gerçekleştiği, asgari ücretin yılın ilk ayında, daha işçilerin cebine girmeden bin 359 TL kaybettiği belirtildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan "Ücret Kayıpları İzleme Raporu" yayımlandı.

Enflasyon ile vergilerin işçi ücretlerine Ocak 2026'da toplam faturası en az 113 milyar 18 milyon

Raporda yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintilerin işçi ücretlerini eritmeye devam ettiği ifade edilerek 2026'nın ilk ayında enflasyonun sadece sigortalı işçi ücretlerine faturasının 41,5 milyar lira, gelir ve damga vergilerinin faturasının 71,6 milyar TL olduğu, enflasyon ve vergilerin işçi ücretlerine ocak 2026'da toplam faturasının en az 113 milyar 18 milyon lira olduğu belirlendi.

İşçilerin toplam enflasyon ve vergi kaybının, Ocak 2025'e göre yüzde 41 arttığının belirtildiği raporda işçilerin Ocak 2026'nın ortalama 7 gününü vergi, kesinti ve enflasyona çalıştığı ifade edildi.

Asgari ücret yılın ilk ayında, daha işçilerin cebine girmeden bin 359 TL kaybetti

Raporda ortalama işçi ücretinin vergi ve enflasyon kaybının (kesinti hariç) 4 bin 882 TL olarak gerçekleştiği, asgari ücretin yılın ilk ayında, daha işçilerin cebine girmeden bin 359 TL kaybettiği belirtildi.

Rapora göre; Ocak 2026'da asgari ücretin 1,5 katı ücretlerin yüzde 23,4'ü, 2 katı ücretlerin yüzde 25,5'i, 2,5 katı ücretlerin yüzde 26,8'i ve 3 katı ücretlerin yüzde 27,7'si vergi, kesinti ve enflasyon sebebiyle eridi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı

Askere giden genç, sevgilisinden gelen mesajla adeta yıkıldı
Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Hayalleri suya düştü! En Nesyri'den kötü haber
İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?

İş görüşmesine giden kadın, yapılan teklife isyan etti: Biz ne yaşıyoruz?
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi