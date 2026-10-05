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DİSK-AR Eylül'de asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybını 6 bin 828 lira açıkladı

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DİSK-AR Eylül'de asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybını 6 bin 828 lira açıkladı
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DİSK-AR, Eylül 2026 itibarıyla asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 6 bin 828 liraya ulaştığını bildirdi. Kurum, baz etkisiyle enflasyonun artış hızındaki düşüşün fiyatların düşmesi anlamına gelmediğine dikkati çekti.

(ANKARA) – DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), eylül ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 6 bin 828 liraya ulaştığını bildirdi. DİSK-AR, baz etkisiyle enflasyonun artış hızındaki düşüşün fiyatların düşmesi anlamına gelmediğinine dikkati çekti.

DİSK-AR, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül 2026 enflasyon verilerini açıklamasının ardından Ekim 2026 Enflasyon Haber Bülteni'ni yayımladı.

Bültende, TÜİK verilerine göre TÜFE'deki aylık değişim oranının yüzde 1,84, yıllık enflasyonun ise yüzde 29,73 olarak gerçekleştiği belirtilerek, TÜFE'deki değişimin Eylül 2026'da on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,49, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 24,32 oranında açıklandığı kaydedildi.

"EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM HARCAMA GRUBUNDA GÖRÜLDÜ"

Harcama gruplarındaki değişimlere yer verilen bültende, Eylül 2026 itibarıyla yıllık enflasyonun en yüksek görüldüğü harcama grubunun yüzde 48,62 ile eğitim olduğu bildirildi. Aylık en yüksek artışın görüldüğü harcama grubunun da yine yüzde 14,19 ile eğitim olduğu, ikinci grubun ise yüzde 3,98 ile giyim ve ayakkabı olarak gerçekleştiği aktarıldı.

"ARTIŞ HIZINDAKİ DÜŞÜŞ FİYATLARIN DÜŞMESİ ANLAMINA GELMİYOR"

Türkiye'de birkaç yıldır devam eden yüksek enflasyonun dar gelirlilerin ve işçilerin alım güçlerinin düşmesine yol açtığı vurgulanan bültende, "Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyonun artış hızındaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Dahası enflasyon farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkiliyor. Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor" denildi.

Asgari ücretin enflasyon karşısında eridiği ifade edilen bültende, 2026 Eylül ayı itibarıyla asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 6 bin 828 liraya ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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