DİSK-AR: Asgari Ücrette Enflasyon Kaybı 2.953 Lira

(ANKARA) - DİSK-AR, mayıs ayı 'Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nu yayımladı. Raporda, dört aylık resmi enflasyonun 22 bin 105 lira olan net asgari ücrette 2 bin 953 lira kayba neden olduğu belirtilerek "Bu durum asgari ücrete Temmuz 2025'te zam yapılmasını kaçınılmaz kılıyor" denildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan aylık Ücret Kayıpları İzleme Raporu'nun üçüncüsü yayımlandı. "Yüksek enflasyon ile adaletsiz vergi ve kesintiler emek gelirlerini eritmeye devam ediyor" denilen raporda, şu başlıklara yer verildi:

"Enflasyon ve kesintiler emek gelirleri üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor"

"Bilindiği gibi enflasyon ve kesintiler emek gelirleri üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Vergi ve kesintiler nedeniyle harcanabilir parasal gelir azalırken, enflasyon harcanabilir parasal gelirin alım gücünü eritiyor. Dolayısıyla hem vergi ve kesintiler hem de enflasyon bölüşümü daha da adaletsiz hale getiriyor. Enflasyonun işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıklarında yarattığı toplam kayıp devasa boyutlara ulaşıyor.

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2025'te TÜİK tarafından ölçülen yüzde 13,36'lık dört aylık resmi enflasyonun emek gelirlerinde yarattığı toplam kayıp en az 176,6 milyar lira oldu. Bu kayıp sonraki aylarda katlanarak devam edecek.

"Asgari ücrete Temmuz 2025'te zam yapılmasını kaçınılmaz kılıyor"

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 2025'te üç aylık resmi enflasyonun sadece işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 100,4 milyar lira olarak hesaplanırken memur maaşlarındaki kayıp 34,8 milyar lira, emekli aylıklarındaki kayıp ise 41,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Emek gelirlerindeki üç aylık toplam kayıp ise 176,6 milyar lira olarak hesaplandı. Enflasyon emek gelirlerini tekil olarak da aşındırıyor. Örneğin 22 bin 105 lira olan net asgari ücrette yaşanan kayıp 2 bin 953 lira oldu. Bu durum asgari ücrete Temmuz 2025'te zam yapılmasını kaçınılmaz kılıyor. Asgari ücretin bir buçuk katı 31 bin 400 lira ücreti olan bir işçinin enflasyon kaybı 4 bin 195 lira olurken, asgari ücretin iki katı düzeyinde (40 bin 700 lira) ücreti olan bir işçinin enflasyon kaybı 5 bin 311 lira oldu. Enflasyon karşısında, asgari ücretin 2,5 katı geliri olan (50 bin lira civarı) ücreti olan bir işçi 6 bin 310 lira, asgari ücretin 3 katı düzeyinde ücreti olan (78 bin lira civarı) bir işçi 7 bin 478 lira kayba uğradı."