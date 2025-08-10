Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Aksaray'da Ziyaretlerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Aksaray'da Ziyaretlerde Bulundu
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'e ziyarette bulunarak ildeki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında AK Parti İl Teşkilatı Toplantısı'na katılan Fidan, şehirdeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
