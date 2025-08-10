Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Aksaray'da Ziyaretlerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'e ziyarette bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, il ziyaretleri kapsamında Aksaray Valisi Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Dinçer'i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında AK Parti İl Teşkilatı Toplantısı'na katılan Fidan, şehirdeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi.