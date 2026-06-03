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Fidan: Endonezya temasları çok verimli geçti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'daki temaslarının, gündemdeki çok boyutlu konuların takibi bakımından son derece verimli olduğunu belirterek, "Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabulümde ve Dışişleri Bakanı Sugiono'yla yaptığımız görüşmede savunma sanayiinden enerji...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'daki temaslarının, gündemdeki çok boyutlu konuların takibi bakımından son derece verimli olduğunu belirterek, "Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabulümde ve Dışişleri Bakanı Sugiono'yla yaptığımız görüşmede savunma sanayiinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne uzanan geniş bir yelpazede süren işbirliğimizi ve atacağımız ortak adımları ele aldık." ifadesini kullandı.

Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Endonezya'daki resmi ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi.

Bakan Fidan, "Singapur ziyaretimizin ardından stratejik ortağımız Endonezya'da bugün gerçekleştirdiğimiz temaslar, gündemimizdeki çok boyutlu konuların takibi bakımından son derece verimli oldu. Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabulümde ve Dışişleri Bakanı Sugiono'yla yaptığımız görüşmede savunma sanayiinden enerji ve ulaştırmaya, yapay zekadan helal gıda sektörüne uzanan geniş bir yelpazede süren işbirliğimizi ve atacağımız ortak adımları ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezyalı mevkidaşı Subianto tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı sağlayacak projeleri detaylı şekilde değerlendirdiklerini belirten Fidan, "Her iki tarafın da ortaya koyduğu vizyon, Türkiye ve Endonezya'nın önümüzdeki dönemde çok daha somut ve etkili sonuçlar doğuracak biçimde çalışmaya hazır olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Asya Pasifik'teki stratejik dengeler başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Fidan, Filistin meselesindeki yakın eşgüdümün gelecek dönemde de aynı kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Fidan, iki kardeş ülke olarak ortak değerler ve hedefler doğrultusunda yoğun işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Can Efesoy
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