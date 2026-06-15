Haberler

Bakan Fidan, Moskova'ya gidiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Haziran'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un davetiyle Moskova'yı ziyaret edecek; Putin tarafından kabul edilmesi planlanan Fidan, ikili ve bölgesel konuları ele alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16-17 Haziran'da Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyarette bulunacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un davetine icabetle 16-17 Haziran'da Moskova'yı ziyaret edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi planlanan Fidan'ın, Rus mevkidaşı Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.

Rusya'ya son ikili ziyaretini 26-27 Mayıs 2025'te yapan Fidan'ın, Lavrov ile arasındaki son görüşme 18 Nisan'da Beşinci Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında gerçekleştirilmişti.

İkili, bölgesel ve küresel konular gündemde olacak

Fidan, ziyaret kapsamındaki görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel istikrar ve refah için kritik önemde olduğunu vurgulayarak, başta ticaret, enerji, güvenlik ve konsolosluk konuları olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren hususları muhataplarıyla detaylıca ele alacak.

Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta kalıcı barış sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara olan bağlılığını belirtecek Fidan, Türkiye'nin, 2022 ve 2025'te olduğu gibi, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineleyecek.

Fidan, Karadeniz'de artan gerilimin bölgesel ve küresel huzura tehdit oluşturduğuna ve son dönemde meydana gelen hadiselerin çok boyutlu riskler doğurduğuna işaret ederek, Türkiye'nin Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği mekanizması ile enerji altyapısı ve limanları kapsayacak bir ateşkese ilişkin önerisinin halen masada olduğuna dikkati çekecek.

Türkiye'nin, ABD ile İran arasında kalıcı barışı desteklediğini vurgulayacak Fidan, Hürmüz Boğazı'nda savaş öncesi duruma dönülmesi ve seyrüsefer serbestisinin muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizecek.

Fidan, Suriye'de istikrar, güvenlik, kalkınma ve refahın temini için uluslararası toplumun Suriye hükümetine desteğini sürdürmesinin önemine işaret edecek.

İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikalarının tüm bölgedeki güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığını kaydedecek Fidan, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerinin, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri genişleten adımlarının ve Lübnan'daki işgalinin engellenmesi gerektiğine dikkati çekecek.

Fidan, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini desteklediğini, Güney Kafkasya'da sağlanacak barış ve huzur ortamının Türkiye ile Rusya'nın da faydasına olacağını ifade edecek.

Türkiye-Rusya ilişkileri

Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, 2010'da tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi temelinde kurumsal zeminde ilerliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son olarak 12 Aralık 2025'te Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında görüşmüştü.

2025'te Türkiye'nin Rusya ile ikili ticaret hacmi, 6,7 milyar doları ihracat, 42,3 milyar doları ithalat olmak üzere 49,08 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ve Rusya arasında turizm alanındaki mevcut işbirliği, ikili ekonomik ilişkilerin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı 2025'te de artmaya devam ederek 6,9 milyonu aşmıştı.

Türkiye'nin enerji alanındaki en büyük ortaklarından biri olan Rusya ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Projesi kapsamında yürütülmekte olan çalışmalar, 12 Mayıs 2010'da imzalanan ve iki ülke tarafından da onaylanan Hükümetlerarası Anlaşma çerçevesinde devam ediyor. İlk reaktörün bu yıl içinde çalışmaya başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA / Can Efesoy
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin

Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

Barışa sadece birkaç adım kalmışken Netanyahu'dan Trump'a rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünlerde kiralık nikah memuru dönemi! Ücreti 23 bin liraya kadar çıkıyor

Düğünlerde yeni dönem! Ücreti 23 bin lirayı buluyor
İstanbul'da 50 yıllık kriz çözüldü! Kararı duyan havalara uçtu

İstanbul'da 50 yıllık kriz çözüldü! Kararı duyan havalara uçtu
Dünyanın 3'üncü büyük ağır kaldırma vinci Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Boğaz'da sıra dışı hareketlilik! Trafik durduruldu
Çoruh Nehri'ne düşen otomobilde kaybolan baba-oğul aranıyor

Çoruh Nehri'ne düşen otomobilde kaybolan baba-oğul aranıyor
Zayn'ın helikopter planı suya düştü

Zayn'ın helikopter planı suya düştü
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim