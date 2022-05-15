Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşıyla ile bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşıyla ile bir araya geldi

AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı dolayısıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı dolayısıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi.

AA / Cüneyt Karadağ - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka, Almanya, Berlin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title