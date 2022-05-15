Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşıyla ile bir araya geldi - Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşıyla ile bir araya geldi
AA - Cüneyt Karadağ - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı dolayısıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi.
NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı dolayısıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ile bir araya geldi.
AA / Cüneyt Karadağ - Güncel