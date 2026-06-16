Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, KEİ 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na çevrim içi katılım sağladı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Ekinci'nin, çevrim içi düzenlenen KEİ 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç