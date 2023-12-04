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Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi Çalıştayı Ankara'da Gerçekleştirildi

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi' çalıştayı Ankara'da gerçekleştirildi. Çalıştayda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Lisesi Meslek dersleri öğretmenlerinin bilgi ve becerileri artırılmayı hedefleniyor.

- 'Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi' çalıştayı Ankara'da gerçekleştirildi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Lisesi Meslek dersleri öğretmenlerinin din öğretiminde dayanıklı sınıflar hareketi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla "Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi" çalıştayı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Lisesi Meslek dersleri öğretmenlerinin din öğretiminde dayanıklı sınıflar hareketi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla "Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi" çalıştayı Ankara Gölbaşı'nda bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu coğrafyada her türlü olağan dışı bir durumla karşılaşılabileceğini ifade ederek, "Bu anlamda bizim bu tür olaylara her an hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben inanıyorum ki hem yaşadığımız felaketin acılarını, yaralarını telafi etmek sarabilmek açısından hem de bundan sonra yaşayabileceğimiz bu türden felaketlere karşı tedbirli olmak açısından güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Organize eden ve katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Çalıştay çerçevesinde öğretmenlere 4-8 Aralık tarihleri arasında eğitimler verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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