Dilovası Belediye Başkanı Ömeroğlu Esnaf Ziyaretinde

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Bağdat Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Ömeroğlu, belediyenin çalışmalarını anlattı.

Ömeroğlu, yaptığı açıklamada, ilçeyi vatandaşların desteğiyle daha güzel günlere taşıyacaklarını belirtti.

İnsan odaklı hizmet anlayışını ön planda tuttuklarını vurgulayan Ömeroğlu, "Her şey vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Onların mutluluğu ve memnuniyeti bizim yegane önceliğimiz. Yakın gelecekte hayata geçireceğimiz projelerle Dilovası'nı sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ömeroğlu, yerel yönetim anlayışlarının temelinde "ortak akıl" olgusunun yer aldığına işaret ederek, "Dilovası'nın modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir olması için topyekun bir seferberlik halindeyiz." dedi.