Eskişehir'de dilencinin üzerinden 30 bin lira çıktı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekipleri, dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı. Bu kişi üzerinde 30 bin lira ve çok sayıda tren bileti ile birlikte bulundu. Zabıta, şahıs hakkında idari işlem başlattı ve paraya el konuldu.
Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerince sorumluluk bölgelerinde dilencilere yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar esnasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.
Zabıta karakolunda yapılan kontrollerde, dilencinin üzerinden 30 bin lira ile çok sayıda tren bileti çıktı.
Trenle il il dolaşarak dilencilik yaptığı belirlenen kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konuldu.