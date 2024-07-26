Dikmenli Genç Sporcu Aras Bulut İnce Kuraş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 3. Oldu

Dikmenli genç sporcu Aras Bulut İnce, Muğla'da düzenlenen Kuraş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu.

Dikmen Kaymakamı Ozan Çivelek, 12 yaşındaki sporcu İnce ile hocası Dikmen Halk Eğitimi Merkezi Judo Antrenörü Baran Akpınar'ı makamında kabul etti.

Kaymakam Civelek, "Halk Eğitim Merkezimizin sporcusu Aras Bulut İnce ve antrenörü Baran Akpınar'ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim." dedi.

Orta Asya'da uygulanan bir dizi halk güreşi stilini ifade eden ve "yektek" adı verilen kıyafetle yapılan Kuraş, judo ile de benzerlik gösteren bir spordur.