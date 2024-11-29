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Dikmen'de Çiftçilere Tarımsal Destekleme Modelleri Bilgilendirmesi

Dikmen'de Çiftçilere Tarımsal Destekleme Modelleri Bilgilendirmesi
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Sinop'un Dikmen ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere tarımsal destekleme modelleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Çiftçilerin sorularının da yanıtlandığı etkinlikte, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde çiftçilere tarımsal destekleme modelleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modelleriyle ilgili çiftçilere yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Dikmen ilçesinde, çiftçilerle bir araya gelen görevliler, tarımsal destekleme modellerine ilişkin bilgiler aktardı.

Görevliler, bilgilendirmenin yanı sıra çiftçilerin sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
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