Dik Araziye Katlı Mandıra: Gökhan Karadeniz'in Yenilikçi Çözümü

İlçeye bağlı Simlice Mahallesi'nde besicilikle geçimini sağlayan Gökhan Karadeniz, büyükbaşlarının sayısı artınca mandıra kurmak istedi. Ancak, bölgenin dik ve engebeli arazi şartları nedeniyle uygun arazi bulamadı. Karadeniz, büyükbaşları için yamaç arazisine 4 katlı bina yaptırdı. Karadeniz, binanın 3 katını hayvanları ve yemlerine ayırırken, 1 katını da kendisine ev olarak tasarladı.

'ZORLU COĞRAFYADA BÖYLE BİR ÇÖZÜM BULDUK'

Apartman görünümlü mandırasında hayvanlarıyla yakından ilgilenen Gökhan Karadeniz, "Arazi sıkıntısından bahçe ile yolun arasına sıkışmıştık. Bölgemizin zorlu coğrafyasında böyle bir çözüm bulduk. İlk katta besilik, ikinci katta sağımlık ve buzağılarımız bulunuyor. Üçüncü katımız ise ot, saman yem bölümümüzdür. Dördüncü katı ise ev olarak yaptık. Fakat faaliyete tam geçmedi. Bölgenin arazi şartları çok zor olduğu için yalnızca böyle bir bina yapılabiliyordu. Arazi dardı, iki tarafı yoldu ve küçüktü. Büyük, geniş, yani boylamasına inşa yapamıyorduk. Biz de bu işte kararlı olduğumuz için aklımıza bu fikir geldi ve yaptık. Güzel de oldu. İşin doğrusu araziden dolayı böyle bir girişimde bulunduk" diye konuştu.

'BU İŞİ YAPACAKLAR ÇOK KARARLI OLMALI'

Karadeniz Bölgesi'ndeki arazi koşulları nedeniyle hayvancılık yapmanın zor olduğunu ve bu işi yapacakların kararlı olması gerektiğini belirten Gökhan Karadeniz, binanın inşasına ilk başladıkları zaman çevreden eleştiri aldıklarını söyledi. Karadeniz, "Biz ilk başta burayı yapmaya başladığımızda ne yapıyorsunuz sorusu çok soruldu. Kocaman bir temel var orada. 'Okul mu, kamu binası mı, düğün salonu mu yapıyorsun' gibisinden sorular aldık. Biz sadece biraz daha işimizi geliştirelim istedik. Ancak araziye takıldık, araziye de böyle bir çözüm bulduk. Tabii daha geniş, daha düzgün bir alanlarımız olabilse daha güzel işler de yapabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KATLI MANDIRALAR KARADENİZ'İN GELECEĞİNİ KURTARABİLİR'

Katlı mandıraların Karadeniz'in geleceğini kurtarabileceğini söyleyen Gökhan Karadeniz, "Aynı sistemi herkes yapabilir. Mesela o konuda yardımcı da olabilirim. Katlı mandıralar Karadeniz'in geleceğini kurtarabilir. Çünkü arazi sıkıntıları olduğu için yani küçük yerleri de değerlendirebiliriz. Tabii ki burada devletimizin de bize desteğini esirgemezse yani bölgesel projelerde bize destek verirse daha güzel sonuçlar elde edeceğimize de inanıyoruz" dedi.