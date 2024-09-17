Üye Girişi
Haberler

Dik Araziye Katlı Mandıra: Gökhan Karadeniz'in Yenilikçi Çözümü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde besicilik yapan Gökhan Karadeniz, zorlu arazi koşulları nedeniyle 4 katlı bir bina inşa ederek hayvanlarını bu alanda yetiştirmeye başladı. Binanın bir katını ev olarak tasarlayan Karadeniz, katlı mandıraların bölgedeki hayvancılığı kurtarabileceğini belirtiyor.

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde besicilikle uğraşan Gökhan Karadeniz, bölgenin dik ve engebeli yapısı nedeniyle uygun arazi bulamayınca hayvanları için 4 katlı bina yaptırdı. Binanın 3 katını hayvanları ve yemleri için ayırıp, 1 katını da kendisine ev olarak dizayn eden Karadeniz, "Arazi sıkıntısından bahçe ile yolun arasına sıkışmıştık. Bölgemizin zorlu coğrafyasında böyle bir çözüm bulduk" dedi.

İlçeye bağlı Simlice Mahallesi'nde besicilikle geçimini sağlayan Gökhan Karadeniz, büyükbaşlarının sayısı artınca mandıra kurmak istedi. Ancak, bölgenin dik ve engebeli arazi şartları nedeniyle uygun arazi bulamadı. Karadeniz, büyükbaşları için yamaç arazisine 4 katlı bina yaptırdı. Karadeniz, binanın 3 katını hayvanları ve yemlerine ayırırken, 1 katını da kendisine ev olarak tasarladı.

'ZORLU COĞRAFYADA BÖYLE BİR ÇÖZÜM BULDUK'

Apartman görünümlü mandırasında hayvanlarıyla yakından ilgilenen Gökhan Karadeniz, "Arazi sıkıntısından bahçe ile yolun arasına sıkışmıştık. Bölgemizin zorlu coğrafyasında böyle bir çözüm bulduk. İlk katta besilik, ikinci katta sağımlık ve buzağılarımız bulunuyor. Üçüncü katımız ise ot, saman yem bölümümüzdür. Dördüncü katı ise ev olarak yaptık. Fakat faaliyete tam geçmedi. Bölgenin arazi şartları çok zor olduğu için yalnızca böyle bir bina yapılabiliyordu. Arazi dardı, iki tarafı yoldu ve küçüktü. Büyük, geniş, yani boylamasına inşa yapamıyorduk. Biz de bu işte kararlı olduğumuz için aklımıza bu fikir geldi ve yaptık. Güzel de oldu. İşin doğrusu araziden dolayı böyle bir girişimde bulunduk" diye konuştu.

'BU İŞİ YAPACAKLAR ÇOK KARARLI OLMALI'

Karadeniz Bölgesi'ndeki arazi koşulları nedeniyle hayvancılık yapmanın zor olduğunu ve bu işi yapacakların kararlı olması gerektiğini belirten Gökhan Karadeniz, binanın inşasına ilk başladıkları zaman çevreden eleştiri aldıklarını söyledi. Karadeniz, "Biz ilk başta burayı yapmaya başladığımızda ne yapıyorsunuz sorusu çok soruldu. Kocaman bir temel var orada. 'Okul mu, kamu binası mı, düğün salonu mu yapıyorsun' gibisinden sorular aldık. Biz sadece biraz daha işimizi geliştirelim istedik. Ancak araziye takıldık, araziye de böyle bir çözüm bulduk. Tabii daha geniş, daha düzgün bir alanlarımız olabilse daha güzel işler de yapabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KATLI MANDIRALAR KARADENİZ'İN GELECEĞİNİ KURTARABİLİR'

Katlı mandıraların Karadeniz'in geleceğini kurtarabileceğini söyleyen Gökhan Karadeniz, "Aynı sistemi herkes yapabilir. Mesela o konuda yardımcı da olabilirim. Katlı mandıralar Karadeniz'in geleceğini kurtarabilir. Çünkü arazi sıkıntıları olduğu için yani küçük yerleri de değerlendirebiliriz. Tabii ki burada devletimizin de bize desteğini esirgemezse yani bölgesel projelerde bize destek verirse daha güzel sonuçlar elde edeceğimize de inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gökhan Karadeniz Şalpazarı Karadeniz Trabzon Ekonomi Güncel Tarım Yaşam

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Tüm gözler Erdoğan'da

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak

 Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi 'Katil, Nevzat' kararı almış

Sır perdesi aralanıyor! Aile meclisi "katil" olarak onu seçmiş
Mehmet Şimşek: Hakkımdaki istifa iddiaları sonrası Türkiye'den muazzam bir para çıkışı oldu

Şimşek'ten istifa iddiaları için gündem yaratacak açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul su kesintisi sorgulama! 17 Eylül İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangisi? Rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada kendisinin ağladığını görmek ne anlama gelir? Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan ne dedi? Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü, olayı ne? Hatice Musaoğlu nerede, ne zaman kayboldu? UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Şampiyonlar ligi maçları! Müge Anlı canlı yayın bilgileri: Müge Anlı, Hatice Musaoğlu'na ne oldu, öldürüldü mü? Müge Anlı canlı izleme linki! Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE 17 EYLÜL | Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Resmi Gazete bugün (17 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Real Madrid- Stuttgart maçı ne zaman? Real Madrid - Stuttgart maçı saat kaçta, hangi kanalda? Narin'in dişleri mi söküldü? Narin'den otopsi için örnek alınamadı! Narin'e ne yaptılar?
title