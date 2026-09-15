Dijital varlık yasa tasarısı ABD Senatosunda görüşülmesi için yeterli desteği alamadı

ABD Senatosunda, dijital varlıklara ilişkin düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan ve "CLARITY Act" olarak bilinen "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı"nın Genel Kurulda görüşülmesine geçilmesini sağlayacak usul oylamasında gerekli çoğunluğa ulaşılamadı.

Oylamada, tasarının Genel Kurulda görüşülmesini sağlayacak önerge 49 "evet" oyuna karşı 50 "hayır" oyuyla reddedildi.

Görüşmelere başlanabilmesi için en az 60 senatörün desteğinin gerektiği usul oylaması, tasarı için kritik bir aşama olarak değerlendiriliyordu.

Dijital varlıklara ilişkin düzenleyici belirsizlikleri gidermeyi ve kripto para piyasaları için kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturmayı amaçlayan "CLARITY Act", 17 Temmuz 2025'te Temsilciler Meclisinde 134 "hayır" oyuna karşı 294 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Yasalaşabilmesi için Senatodan da geçmesi ve ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması gereken tasarı, Senatodaki görüş ayrılıkları nedeniyle nihai oylama aşamasına taşınamadı.

Senatoda yaklaşık bir yıldır süren müzakerelerde özellikle kamu görevlilerinin kripto para faaliyetlerine ilişkin etik sınırlamaları, sabitcoinlerin banka mevduatlarıyla rekabet etmesine yönelik düzenlemeler ve dijital varlık piyasalarının denetimine ilişkin hükümleri konusunda görüş ayrılıkları yaşandı.

Son dönemde tartışmaların odağında, kamu görevlilerinin kripto para faaliyetlerinden çıkar sağlamasını engellemeye yönelik etik hükümleri yer aldı.

Senato Cumhuriyetçileri, 13 Eylül'de Demokratların ve bankacılık sektörünün endişelerini gidermek amacıyla tasarının güncellenmiş yeni metnini yayımlamıştı.

Yeni metinde etik hükümlerinin yanı sıra müzakerelerde anlaşmazlık yaratan bazı bölümlerde değişiklikler yapılmıştı.

Yeni etik hükmü, kamu görevlilerine yönelik kısıtlamaların uygulanmasında eyalet başsavcılarına daha fazla yetki tanıyordu. Hüküm, ihlallerle ilgili olarak eyalet başsavcılarının Adalet Bakanlığı veya kripto para şirketleri aleyhine dava açabilmesinin önünü açıyordu.

Ancak Demokratlar, Cumhuriyetçilerin yeni metnindeki etik hükümlerinin yeterli olmadığını belirterek ek değişiklikler talep etmiş ve oylamadan önce karşı teklif sunmuştu.

"CLARITY Act"

"CLARITY Act" olarak adlandırılan "Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı", ABD'de dijital varlık piyasalarına yönelik kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

Tasarı, hangi dijital varlıkların ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), hangilerinin ise Emtia Vadeli İşlemler Komisyonunun (CFTC) yetki alanına gireceğini netleştirirken yatırımcıların korunmasına yönelik yeni yükümlülükler getirmeyi ve dijital varlık piyasalarındaki düzenleyici belirsizlikleri gidermeyi hedefliyor.

Kaynak: AA