Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'da yakalanan bir şüpheli tutuklandı, Didim'deki diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Didim ilçesi merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele ekipleri, uyuşturucu imal edip satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Didim ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 22 gram kokain, 35 gram metamfetamin ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden Şanlıurfa'da gözaltına alınan Ş.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Didim'de gözaltına alınan M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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