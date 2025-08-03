Didim'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

AYDIN'ın Didim ilçesi merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele ekipleri, uyuşturucu imal edip satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Didim ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 22 gram kokain, 35 gram metamfetamin ve suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden Şanlıurfa'da gözaltına alınan Ş.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Didim'de gözaltına alınan M.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.