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Devrek Belediyesi Halk Pazarında Denetim Gerçekleştirdi

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Devrek Belediyesi zabıta ekipleri, halk pazarında denetim yaparak vatandaşların kaliteli ve güvenli alışveriş yapmalarını sağladı. Denetimlerde hileli tartılar tespit edilerek el konuldu.

Devrek Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların kaliteli ve daha güvenli alışveriş yapmaları için halk pazarında denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın talimatı doğrultusunda halk pazarına giden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ölçü tartı aletlerini kontrol ederek gramaj kontrolü yaptı.

Denetimlerde muayene süresi dolmuş, doğru gramajı göstermeyen ve 3516 Sayılı Kanun gereği uluslararası standartlarda geçerliliği olmayan ve ticaret amacıyla kullanılması yasak olan Çin malı tartılara tutanakla el konuldu.

Ulupınar, Devreklilerin ve şehre gelen misafirlerin güven ve huzur ortamında alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Yaptığımız uygulamalarla tartı ve tezgah hilelerine, vatandaşlarımızın bir kuruşun da dahi gözü olanlara fırsat vermiyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını her daim sürdürecek, güven ve huzur ortamından bir nebze olsun ödün vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Alışveriş Ekonomi Zabıta Güvenlik Ekonomi Güncel Haberler

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