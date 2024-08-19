Devrek Belediyesi Halk Pazarında Denetim Gerçekleştirdi

Devrek Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların kaliteli ve daha güvenli alışveriş yapmaları için halk pazarında denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar'ın talimatı doğrultusunda halk pazarına giden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ölçü tartı aletlerini kontrol ederek gramaj kontrolü yaptı.

Denetimlerde muayene süresi dolmuş, doğru gramajı göstermeyen ve 3516 Sayılı Kanun gereği uluslararası standartlarda geçerliliği olmayan ve ticaret amacıyla kullanılması yasak olan Çin malı tartılara tutanakla el konuldu.

Ulupınar, Devreklilerin ve şehre gelen misafirlerin güven ve huzur ortamında alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Yaptığımız uygulamalarla tartı ve tezgah hilelerine, vatandaşlarımızın bir kuruşun da dahi gözü olanlara fırsat vermiyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını her daim sürdürecek, güven ve huzur ortamından bir nebze olsun ödün vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.