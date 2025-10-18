Haberler

Devlet, Taşınmazlardan 31,1 Milyar Lira Gelir Hedefliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek yıl devletin taşınmazlardan yaklaşık 31,1 milyar lira gelir elde etmesi bekleniyor. Bu gelir, satış ve kiralama kalemlerinden oluşacak ve aralarında lojman, sosyal tesis ve arazilerin de bulunduğu birçok taşınmazı kapsayacak.

Devlet, gelecek yıl aralarında lojman, sosyal tesis ve arazilerin de bulunduğu taşınmazlardan yaklaşık 31,1 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

AA muhabirinin, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre devlet, gelecek yıl taşınmazlardan, satış ve kiralama olmak üzere iki farklı kalemde gelir elde etmeyi öngörüyor.

Bu kapsamda, 12 milyar 947 milyon 138 bin lirası taşınmaz kiraları, 18 milyar 175 milyon 109 bin lirası taşınmaz satışlarından olmak üzere 31 milyar 122 milyon 247 bin lira gelir sağlanması bekleniyor.

Gelecek yıl taşınmaz satışları kapsamında en fazla gelir 9 milyar 730 milyon 474 bin lirayla aralarında 2B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış gelirlerinin de yer aldığı "Diğer taşınmaz satış gelirleri"nden elde edilmesi planlanıyor.

Arazi satışlarından bu dönemde 7 milyar 443 milyon 204 bin liralık gelir hedefleniyor.? Taşınmaz satış gelirleri kapsamında, lojman satışlarından 896 milyon 399 bin lira, arsa satışlarından ise 105 milyon 32 bin liralık gelir öngörülüyor.

En fazla kira geliri ecrimisilden

Gelecek yıl beklenen 12 milyar 947 milyon 138 bin liralık taşınmaz kira gelirlerinin 2 milyar 743 milyon 655 bin lirasının lojman kiralarından sağlanması hedefleniyor.

Taşınmaz kira gelirleri kapsamında diğer önemli gelir kalemi de ecrimisil olacak. Ecrimisil gelirlerinden 7 milyar 16 milyon 476 bin lira kaynak bekleniyor.

Sosyal tesis kira gelirlerinden 104 bin lira, diğer taşınmaz kira gelirlerinden de 3 milyar 186 milyon 903 bin liralık gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama
İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar

İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar
Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Girona'da Dominik Livakovic krizi! Ortalık fena karıştı

Girona'da Livakovic krizi! Ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.