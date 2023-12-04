Üye Girişi
Haberler

Deve Güreşi Festivali'nde Onur Konuğu Fatma Çiftçi

Son Güncelleme:
Abone Ol

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen Deve Güreşi Festivali'ne Cumhuriyet ile yaşıt olan Fatma Çiftçi, onur konuğu olarak katıldı ve ilk kez arenada deve güreşi izlemenin keyfini yaşadı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde düzenlenen Deve Güreşi Festivali, 150 namlı devenin katılımı ile yapıldı. Güreşlere Cumhuriyet ile yaşıt olan Fatma Çiftçi, onur konuğu olarak katılıp, ilk kez arenada deve güreşi izlemenin keyfini yaşadı.

Koçarlı Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Deve Güreşi Festivali; dün Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden katılan 150 pehlivan devenin katılımı ile Yeniköy Mahallesi'ndeki arenada gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan güreşlerde, renkli görüntüler oluştu.

Deve güreşine Haydarlı Mahallesi'nden olan ve Cumhuriyet ile yaşıt olan Fatma Çiftçi, Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın onur konuğu olarak katılıp, ilk kez arenada deve güreşi izlemenin keyfini yaşadı.

'DİMDİK VE AYAKTA'

Geçen haftalarda evinde ziyaret ettiği ve 100'üncü yaş gününü kutladığı Fatma Çiftçi'yi deve güreşi festivalinde onur konuğu olarak istediklerini belirten Başkan Kaplan, "Sağ olsun bizleri kırmadı ve onur konuğumuz olarak güreş alanımıza gelerek bizleri mutlu etti. Koca bir çınar gibi, tıpkı Cumhuriyet gibi. Dimdik ve ayakta. 100 yıllık ömrüne 10 evlat, 60 torun bırakan Fatma teyzemiz 100 yaşına rağmen bizleri onurlandırdı. 100 koca yılını geride bırakan Cumhuriyet ninemize Allah sağlıklı ömürler versin" diye konuştu.

'GELMEK BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Fatma Çiftçi ise "Uzun yıllardan beri deve güreşlerine gelmek istiyordum. Ancak hem sağlık sorunlarımdan hem de kimseye 'Beni götürün diyerek' meşgul edip, rahatsızlık vermemek için gidemiyordum. Sağ olsun başkanım evime gelerek beni götürmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. İlk kez arenada deve güreşi izledim. Güreşlere gelmek beni çok mutlu etti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatma Çiftçi Cumhuriyet Koçarlı Deve Kültür Yaşam Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title