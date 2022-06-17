Destici: "Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinden başlayarak Kamışlı'ya kadar olan bölgedeki teröristler temizleninceye kadar mücadele devam edecektir"
AA - Ferhat Barulay - Güncel
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve İl Başkanları toplantısında konuştu.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve İl Başkanları toplantısında konuştu.
AA / Ferhat Barulay - Güncel