Destici: "Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinden başlayarak Kamışlı'ya kadar olan bölgedeki teröristler temizleninceye kadar mücadele devam edecektir" BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve İl Başkanları toplantısında konuştu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve İl Başkanları toplantısında konuştu. AA / Ferhat Barulay - Güncel Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Destici: 'Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinden başlayarak Kamışlı'ya kadar olan bölgedeki teröristler temizleninceye kadar mücadele devam edecektir' - Haberler

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