Destici: "Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinden başlayarak Kamışlı'ya kadar olan bölgedeki teröristler temizleninceye kadar mücadele devam edecektir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Destici: "Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinden başlayarak Kamışlı'ya kadar olan bölgedeki teröristler temizleninceye kadar mücadele devam edecektir"

AA - Ferhat Barulay - Güncel
 - Güncelleme:

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve İl Başkanları toplantısında konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve İl Başkanları toplantısında konuştu.

AA / Ferhat Barulay - Güncel

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title