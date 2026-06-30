Müsavat Dervişoğlu: Milyonlarca Emeklimiz Açlık Sınırının Altında Yaşamaya Mahkûm Ediliyor

(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ne yazık ki milyonlarca emeklimiz, yılların emeğinin karşılığını alamıyor, açlık sınırının altında yaşamaya mahküm ediliyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Haziran Dünya Emekliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, ömrünü bu ülkeye emek vererek geçirenlerin günü… Ne yazık ki milyonlarca emeklimiz, yılların emeğinin karşılığını alamıyor, açlık sınırının altında yaşamaya mahküm ediliyor. Emekli kardeşlerimin hak ettiği refahı ve itibarı yeniden tesis etmek, bu ülkeyi yönetenlerin en temel vefa borcudur. Tüm emeklilerimizin Dünya Emekliler Günü'nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum."

Kaynak: ANKA