Haberler

Derik'te köy okulu öğrencilerine bayram hediyesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Derik ilçesindeki Derik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bayram öncesi kırsal mahallelerdeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hediye paketleri hazırlayıp dağıttı. Paketler, spor ayakkabı, kazak, hikaye kitabı ve hediye çeki içeriyordu.

MARDİN'in Derik ilçesinde Derik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bayram öncesi kırsal mahallelerdeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri için bayramlık hediye hazırlayıp dağıttı.

Derik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kendi imkanlarıyla ilçenin kırsal mahallelerinde eğitim gören 50 kız öğrenci için hediye paketi hazırladı. Paketlerde bir çift spor ayakkabı, birer kazak, birer hikaye kitabı ve 100 liralık hediye çeki yer aldı. Hazırlanan hediyeler, öğretmen ve öğrenciler tarafından köy okullarındaki öğrencilere dağıtıldı. Etkinliğe ilişkin konuşan Derik Anadolu Lisesi öğretmeni Gülnihal Alış, "Bayramlar paylaşmanın, dayanışmanın ve kalpten kalbe kurulan köprülerin en güzel zamanıdır. Biz de bu bayram maarifin kalbinde ramazan anlayışıyla köy okullarındaki öğrencilerimiz için küçük hediyeler hazırladık. Çünkü inanıyoruz ki iyilik paylaştıkça çoğalır. Hazırladığımız hediyeler içinde bizim için en kıymetli olanı tabii ki de kitaplar. Çünkü biliyoruz ki kitaplar bir çocuğun ufkunu, hayal dünyasını genişletir. Diliyoruz ki bu bayram dayanışma ruhumuzu daha büyük bir hale getirsin ve minik kalpleri umutla doldursun. Çünkü biliyoruz ki bugünün çocukları yarının aydınlık geleceğidir. Dayanışmamızı güçlendirmek adına katkı sunan bütün paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor ve tüm çocuklarımızın bayramını içtenlikle kutluyoruz" dedi.

Okul yönetimi de gerçekleştirilen etkinlikle bayramın paylaşma ve dayanışma ruhunun öğrencilere aktarıldığını, öğrenciler arasında birlik ve beraberlik duygularının güçlendirildiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber
Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

Savaşta korkulan oluyor