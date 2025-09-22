Depremzedelere Konteyner Yardımı Gerçekleştirildi

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği şeklinde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamakta ve dezenformasyon içermektedir. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla AFAD koordinasyonunda bölgeye toplam 320 konteyner sevk edilmiş, 263'ünün kurulumu tamamlanmıştır. Bu kapsamda Sındırgı ve Bigadiç ilçelerine 242 yaşam konteyneri ve 13 çalışma konteyneri kurulmuş olup talep doğrultusunda ilave konteynerlerin yerleştirilmesine devam edilmektedir" denildi.

'60 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ'

Ayrıca kurulan konteynerlerin temel yaşam malzemeleriyle donatılarak teslim edildiği vurgulanarak, "Buna ek olarak, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Balıkesir'e 50 milyon TL ve Manisa'ya 10 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Bu çerçevede depremden etkilenen hanelere aile başına 20 bin ila 110 bin TL tutarlarında ödemeler yapılmış, ayrıca Sındırgı Kaymakamlığı'na barınma, bakım ve onarım giderleri için 9,2 milyon TL aktarılmıştır. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.