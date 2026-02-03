Haberler

Afetzede işçiler depremzedeleri sıcak yuvaya kavuşturmak için gece gündüz mesai harcıyor

Afetzede işçiler depremzedeleri sıcak yuvaya kavuşturmak için gece gündüz mesai harcıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da inşaat işçileri, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirlerin yeniden inşasında aktif rol alıyor. Depremzedeler, kalıcı konutlar inşa ederek hem kendi aile ekonomilerine hem de şehirlerinin kalkınmasına katkı sağlıyor.

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki inşaat işçileri, afeti yaşadıkları kentlerde deprem konutlarının inşasında görev alıyor.

Depremlerin ardından ilk temelin atılmasıyla başlayan çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülüyor.

Afetlerden etkilenen illerde bir taraftan alt ve üstyapı çalışmaları sürerken, bir taraftan da depremzedelerin kalıcı konutlara yerleştirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da görevli inşaat işçileri, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayıp akşam saatlerine kadar devam ediyor.

Aynı zamanda depremzede olan inşaat işçileri, görev aldıkları kentlerin de ayağa kalkması için gece gündüz çalışıyor.

Kentlerdeki birçok şantiyede demir, beton, kalıp, döküm ve çeşitli alanlarda görev alan işçiler, bir taraftan memleketlerinde yapılacak konutların yükselmesine katkı sağlarken bir taraftan da aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Deprem bölgesinde başlatılan inşa seferberliğinde afetzedeleri kalıcı konutlara yerleştirmek için mesai harcayan işçiler, kentlerinin tekrar eski günlerine dönecek olmasının da mutluluğunu yaşıyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti