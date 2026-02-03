Afetzede işçiler depremzedeleri sıcak yuvaya kavuşturmak için gece gündüz mesai harcıyor

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki inşaat işçileri, afeti yaşadıkları kentlerde deprem konutlarının inşasında görev alıyor.

Depremlerin ardından ilk temelin atılmasıyla başlayan çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülüyor.

Afetlerden etkilenen illerde bir taraftan alt ve üstyapı çalışmaları sürerken, bir taraftan da depremzedelerin kalıcı konutlara yerleştirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kahramanmaraş ve Adıyaman'da görevli inşaat işçileri, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayıp akşam saatlerine kadar devam ediyor.

Aynı zamanda depremzede olan inşaat işçileri, görev aldıkları kentlerin de ayağa kalkması için gece gündüz çalışıyor.

Kentlerdeki birçok şantiyede demir, beton, kalıp, döküm ve çeşitli alanlarda görev alan işçiler, bir taraftan memleketlerinde yapılacak konutların yükselmesine katkı sağlarken bir taraftan da aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Deprem bölgesinde başlatılan inşa seferberliğinde afetzedeleri kalıcı konutlara yerleştirmek için mesai harcayan işçiler, kentlerinin tekrar eski günlerine dönecek olmasının da mutluluğunu yaşıyor.