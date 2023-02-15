Depremin vurduğu 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği

Deprem felaketinden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği devreye alınıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile uygulamaya alınacak" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, çok sayıda binanın yıkılmasına ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu.

YARALARIN SARILMASI İÇİN SEFERBER OLUNDU

Depremin ilk anından itibaren bu yana gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri devam ederken, afetzedelerin yaraları sarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlıklar ve devletin tüm kurumları seferber oldu.

10 İLDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

eprem felaketinden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği devreye alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile uygulamaya alınacak" ifadelerini kullandı.