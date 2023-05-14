Depremin merkez üssündeki mezarlıkta buruk anneler günü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası ailelerini kaybeden vatandaşlar, mezarlıklara gelerek anneler günlerini kutladı.

Kahramanmaraş'ta 14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle, Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Mezarlığı vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Meydana gelen depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşların yakınları, burada yatan ailelerine çiçek bıraktıktan sonra Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek Anneler Gününü kutladı.

Hasan Yarım isimli depremzede, "Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun Müslüman alemine bir daha yaşatmasın. Benim burada büyük baldızım ve 3 çocuğu eşi Ebrar Siteleri'nde idi onları kaybettik. Anneler gününü kutlarım. Bütün annelerimize sağlık versin Allah. Aynı zamanda seçim var ve ülkemiz ve vatanımız için hayırlara vesile olur" dedi.

Arkadaşının annesini mezarı başında ziyaret eden Şevval Karakuzu ise, "Tek istediğimiz anneler gününün sesiz kutlanması bazı annelerin evlatları yok anneleri var bazılarının da tam tersi. Onun için insanlar sesiz kutlama yapsın" diye konuştu.