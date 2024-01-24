Deprem anında devam eden ameliyattan çeşitli görüntüler

Deprem anında devam eden ameliyattan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Salı günü meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem anında doktorlar ameliyata devam etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde sallantıya rağmen Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Aral kentinde ameliyat yapmakta olan sağlık görevlilerinin işlerine odaklanmaya devam ettiği görüldü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Aral'dan bildiriyor.(XHTV)