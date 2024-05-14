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Denizli Devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım Servisine Zorla Giren 7 Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarını engelleyen 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Hastanede tedavi altına alınan bir hasta hayatını kaybetmesi üzerine aile yakınları ile sağlık görevlileri arasında tartışma çıktı. Olaya müdahale eden güvenlik ve polis ekipleri, zorla yoğun bakıma giren kişileri gözaltına aldı.

Denizli Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisine zorla girerek görev başındaki sağlık çalışanlarını engellediği belirtilen 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yaklaşık 15 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan L.K. (62), 8 Mayıs'ta Denizli Devlet Hastanesi'nin dahiliye yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Erkek hasta dün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık görevlilerinin aile yakınlarına durumu bildirmesi sırasında, 7 kişi yoğun bakıma zorla girerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

Beyaz kod üzerine güvenlik ve polis ekipleri olaya müdahale etti.

Yaralananın olmadığı tartışmada yoğun bakıma zorla girdiği belirlenen kişiler, ifade için emniyete götürüldü.

Polis, İl Sağlık Müdürlüğünün şikayeti üzerine 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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